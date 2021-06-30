В Італії через спагеті під час відпочинку помер 7-річний хлопчик з Великої Британії

В Італії через спагеті під час відпочинку помер 7-річний хлопчик з Великої Британії

Після того, як хлопчик з'їв макарони, він знепритомнів на очах у своїх батьків.

7-річний Камерон Вахід із Великої Британії помер під час відпочинку в Італії. Трагедія сталась після того, як дитина з'їла спагеті, через що в хлопчика стався анафілактичний шок.

Про це повідомляє видання mirror.co.uk.

Також читайте Понад 160 харчових продуктів можуть викликати алергію: у ЦГЗ назвали найпоширеніші алергени

7-річний хлопчик відпочивав разом із своєю родиною в місті Равелло на Амальфітанському узбережжі Італії. У нього почався важкий анафілактичний шок після того, як він з'їв макарони. При цьому персонал ресторану попередили про тяжку алергію Камерона на молочні продукти, проте офіціантка, не зрозумівши прохання туристів, запевнила, що їхня їжа повністю безпечна.

Після того, як хлопчик з'їв макарони, він знепритомнів на очах у своєю матері Касандри, батька Різдвана та молодшого брата Ейдана. Через кілька хвилин після того, як Камерон повернувся до свого туристичного автобуса у нього стався приступ, а потім на головній площі міста зупинилось серце. Мати хлопчика, яка працює медсестрою, встигла дати сину ліки, проте він він помер через три дні в лікарні Неаполя.

mirror.co.uk

Після смерті хлопчика родина тривалий час судилась із рестораном La Margherita Villa Giuseppina, у якому сталась трагедія. У 2019 році офіціантку закладу визнали винною у ненавмисному вбивстві. Її звинуватили у тому, що вона не вказала на потенційно небезпечні продукти, які входили в склад спагеті. Виявилось, що в складі соусу, який готував кухар до спагеті, було молоко. Проте кухаря суд виправдав. Родині також присудили компенсацію у розмірі 288 тис. фунтів стерлінгів.

Родина зізналась, що у Камерона завжди була сильна алергія на молочні продукти, проте вони намагались його вберегти від біди. Після смерті сина його батько став членом благодійної організації Allergy UK, яка опікується людьми із алергією. Батьки хлопчика розповіли, що вони і досі не можуть змиритися із смертю сина, а тому вирішили допомагати уникнути трагедій іншим. Також вони додають, що їм важливо, що вони змогли добитись справедливості.

Спеціаліст із міжнародних тяжких тілесних ушкоджень Даніел Матчет розповів, що родина дуже тяжко пережила смерть свого сина, а тепер хоче пояснити усім у світі про те, що алергія - це дуже серйозне захворювання.

Нагадаємо, у МОЗ розказали про симптоми та міфи сезонної алергії.

У Львові під час спортивного марафону помер 23-річний бігун – "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання