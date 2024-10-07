В Італії чоловік підстрелив 18-річного хлопця, який захищав свою матір-українку

Підозрюваного затримали і допитують правоохоронці.
В Італії в місті Новате-Міланезе 45-річний чоловік тяжко поранив 18-річного українця.
Про це пише італійське видання tgcom24.mediaset.it.
За даними ЗМІ, подія сталася в суботу, 5 вересня. Там 45-річний албанець вчинив конфлікт із сином своєї співмешканки, 39-річної українки.
Під час сварки співмешканець матері вистрелив у 18-річного хлопця. Українця госпіталізували з тяжким пораненням до однієї з лікарень Мілана.
"В будинку, де суперечка закінчилася стріляниною, було знайдено гільзу, пістолет, з якого стріляв 45-річний чоловік, який, як повідомлялося, був викрадений 2013 року в Сассуоло, і 40 патронів того ж калібру", – пишуть італійські ЗМІ.
Видання ilgiorno.it стверджує, що хлопець захищав свою матір від вітчима, який начебто регулярно бив українку. Проте у підозрюваного інша версія подій, мовляв, хлопець теж його вдарив.
"45-річний чоловік – водій вантажівки, родом з Албанії, був допитаний черговим прокурором Паоло Сторарі і визнав, що поводився неправильно, і пояснив свою реакцію: за його словами, 18-річний хлопець побив його після того, як він посварився зі своєю співмешканкою, матір'ю юнака, і дав їй ляпаса. За словами 45-річного чоловіка, цей вчинок був продиктований складною сімейною ситуацією. З початком війни в Україні діти жінки приїхали до Новате-Міланезе, і 45-річний чоловік нібито піклується про їхнє утримання", – пише видання.
Інше італійське ЗМІ ilmattino.it повідомляє, що українка та албанець живуть разом із 6-річної дівчинкою та двома хлопцями віком 15 і 18 років. Коли вітчим знову бив жінку, діти налякалися і 15-річний хлопець намагався захистити матір, проте коли у нього це не вийшло, зателефонував братові – і той прибіг. Тоді між ним і чоловіком стався конфлікт, який закінчився стріляниною.
Хлопець у тяжкому стані, проте його життю нічого не загрожує.
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