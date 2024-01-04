В Італії готують виставку про “успіхи” окупантів у “відновленні” Маріуполя: реакція МЗС

Пропагандисти із “Асоціації сприяння культурній інтеграції між Італією та Росією” запланували в італійському місті Модена захід із вихвалянням окупантів, які буцімто здійснюють у Маріуполі “стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації”.

Про це йдеться на Facebook-сторінці організаторів події.

Ініціатива запланована на 20 січня в міському громадському залі на Віа Вітербо.

Що відомо про виставку і організаторів

Оприлюднивши анонс події в соцмережах, російська “культурна асоціація” визначила Маріуполь як “місто-символ народного повстання Донбасу проти київської хунти” та “місто-мученик бандерівської окупації, яка тривала вісім років”.

На виставці організатори хочуть представити громадськості Модени “результати нової міської адміністрації”, досягнуті після “звільнення” Маріуполя.

Спікерами цього пропагандистського дійства заявлені президент асоціації Лука Россі, генеральний консул Росії Дмитро Штодін, італійський представник Міжнародного руху русофілів Елізео Бертолазі та журналіст Андреа Лучіді.

Двох останніх італійська преса називає відомими путінськими пропагандистами. Андреа Лучіді відомий своїми пропагандистськими сюжетами з Маріуполя, у яких він розповідав про те, як росіяни начебто надають житло й грошову підтримку маріупольцям.

Обурення в Італії

Як повідомляє видання Il Resto del Carlino, сенатор від Демократичної партії Філіппо Сенсі висловив своє обурення на соціальній платформі Х (колись відома як Twitter).

“Мене глибоко ображає, що проросійська асоціація може здійснювати свою пропаганду щодо Маріуполя, міста-мученика воюючої України, у громадському залі в Модені 20 січня. Я сподіваюся, що мер Джан Карло Муццареллі, людина гідна поваги, не надасть цьому місця”, - написав італійський політик.

У відповідь міський голова запевнив, що позиція міської влади “щодо конфлікту, викликаного вторгненням в Україну, ніколи не ставилася під сумнів”, і призвідником війни є Росія.

“Адміністрація перевірить, чи надання кімнати відповідало процедурам і принципам муніципального регулювання”, — написав Муцареллі у відповідь сенаторові.

Реакція МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі hromadske назвав виставку в Модені провокацією і сказав, що МЗС доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

“На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція”, — зазначив він.

Нагадаємо, Україна та Італія, яка головуватиме у G7 наступного року, розпочали двосторонні консультації щодо гарантій безпеки.

Читайте також: