В Італії колишній чоловік жорстоко зарізав 23-річну українку

Жінка разом із трирічним сином прибула до країни в березні, тікаючи від війни в Україні.

В Італії жорстоко вбили 23-річну українку Анастасію Алашрі.

Про це повідомляє італійське видання Corriere Di Bologna.

Анастасію зі слідами 3 ножових поранень виявили в сільській місцевості Вілла Джулія, на території Фано (Пезаро-Урбіно). У вбивстві підозрюють її колишнього чоловіка-єгиптянина. Його затримали на вокзалі в Болоньї.

За словами італійських правоохоронців, молода жінка з України прибула до Італії в березні, тікаючи від війни, разом зі своїм 3-річним сином.

У неділю, 13 листопада, вона не вийшла на роботу. Жінку шукали весь вечір, поки наступного ранку рятувальники та поліцейські не знайшли її тіло.

В поліції зазначили, що в останні місяці стосунки Анастасії та її ексчоловіка, 32-річного єгиптянина, ставали все більш конфліктними. Кілька днів тому, 11 листопада, вона звернулася до карабінерів, щоб повідомити про переслідування, якого зазнавала від єгиптянина протягом деякого часу.

Анастасія залишила дім і сховалася у друга та колеги по роботі. За кілька днів вона вирішила повернутися додому, щоб забрати особисті речі: тут вона зустріла свого колишнього чоловіка, з яким виникла чергова сварка. Після цього її ніхто не бачив.

Раніше повідомлялося, що в Польщі 14-річний місцевий підліток молотком побив 7-річну дівчинку з України.

Читайте також: