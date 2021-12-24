В Італії на тлі нового максимуму COVID-хворих заборонили публічні святкування Нового року

В Італії на тлі нового максимуму COVID-хворих заборонили публічні святкування Нового року

До 31 січня усі концерти та заходи просто неба будуть заборонені, а носіння масок на вулиці знову стане обов'язковим.

В Італії у четвер, 23 грудня, зафіксували 44 595 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії.

Про це із посиланням на італійське Міністерство охорони здоров'я повідомляє The Guardian.

Зазначається, що від ускладнень коронавірусної інфекції в країні померли ще 168 людей. Тим часом у лікарнях по всій країні залишаються 8 722 пацієнти з підтвердженим SARS-CoV-2.

У четвер до відділень інтенсивнї терапії госпіталізували 93 інфікованих, внаслідок чого загальна кількість хворих у них збільшилася до 1023.

На тлі рекордного показника захворюваності італійський уряд заборонив усі публічні святкування Нового року. За словами міністра охорони здоров'я країни Роберто Сперанци, до 31 січня усі концерти та заходи просто неба будуть заборонені, а дискотеки та клуби - закриті.

Окрім того, носіння масок на вулиці знову стане обов'язковим. Сперанца, зокрема, наказав громадянам використовувати маски Ffp2 у громадському транспорті та публічних місцях, зокрема у театрах і кінотеатрах, а також під час спортивних заходів.

Нагадаємо, що від 16 грудня Італія заборонила в’їзд всім українцям, зокрема й COVID-вакцинованим, які хотіли потрапити туди з туристичною метою.

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