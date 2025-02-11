В Італії намагалися відродити мафію "Коза ностра": заарештовано 183 особи

У вівторок, 11 лютого, у столиці Сицилії Палермо було заарештовано 183 особи під час великої операції італійських сил безпеки, яка поклала край спробі відновити діяльність місцевої мафії “Коза ностра”. У мегаоперації брали участь 1200 поліцейських.

Про це повідомляє Palermo Today.

Затриманих звинувачують у створенні злочинної організації мафіозного типу, замахах на вбивство, здирництві з використанням мафіозних методів, торгівлі наркотиками, використанні та зберіганні зброї та незаконних азартних іграх.

Розслідування виявило нову спробу відновити управління “Коза нострою” в Палермо та дедалі тісніші союзи сицилійської мафії з “Ндрангетою”, мафією з Калабрії.

Обшуки виявили наявність зашифрованих мобільних телефонів у в’язницях, де завдяки надзвичайно складним пристроям боси мафії за ґратами могли спілкуватися із зовнішнім світом і навіть організовувати сходки за допомогою відеозв’язку.

Завдяки мобільним телефонам "хрещеним батькам" вдалося створити справжні групові "чати" з іншими гангстерами, одні на волі, інші у в’язниці, щоб довго обговорювати свій бізнес.

"Коза ностра продовжує поширювати свій шарм у певних середовищах, таких як передмістя, де молоді люди мають мало альтернатив у житті та ототожнюють себе з тіньовою владою, якою демонструє себе мафія", - сказав прокурор Палермо Мауріціо де Люсія на прес-конференції про операцію.

При цьому прокурор відзначив, що “Коза ностра” активна і присутня на території та спілкується за допомогою інноваційних інструментів і технологій. Він підтвердив, що організація хоче відновити себе в Палермо, але їй це не вдається, хоча боси не відмовилися від давньої мрії. Водночас розслідування показують, що “сотні людей беруть активну участь у злочинній організації, яка веде бізнес і намагається відновити свою силу”.

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні привітала операцію та підкреслила, що зараз "організована злочинність перебуває на припоні".

"Про це чітко говорять перехоплення [розмов мафіозі]. "Італія стала для нас перешкодою, ми повинні піти", - визнає один із затриманих. Чіткий знак [того, що] організована злочинність на припоні, боротьба з мафією не припиняється", - запевнила очільниця італійського уряду.

Нагадаємо, у грудні 2024 року італійська поліція заарештувала монахиню Анну Донеллі у межах розслідування проти мафії “Ндрангета” в північному місті Брешія.

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