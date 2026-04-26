В Італії напали на активістів з українськими прапорами: відео

Реакція на український прапор в Італії / © скриншот з відео

У двох італійських містах на учасників антифашистського маршу, які прийшли на акцію з українськими прапорами, було скоєно напади. Зокрема, у Римі на них напали активісти з комуністичної організації Cambiare Rotta.

Про це повідомляє видання la Repubblica.

Інцидент стався 25 квітня під час святкування Дня визволення — національного дня пам’яті про закінчення нацистської окупації Італії та перемогу над фашистським режимом у Другій світовій війні.

Група учасників із ліберально-демократичних рухів +Europa та Radicali Italiani прийшла на захід з прапорами України.

Комуністичні активісти, які повторюють кремлівські наративи і називають уряд у Києві «нацистським режимом», виривали з рук учасників маршу українські прапори. Також було застосовано перцевий газ.

Деяким учасникам маршу із руху +Europa, включаючи президента Маттео Галліссі, який отримав подряпину рогівки, знадобилася медична допомога.

Нападники кричали «Ви — нацисти!», «Геть фашистів з маршу!» та вимагали прибрати українські прапори.

За інформацією італійського видання Leggo, ще один інцидент стався у місті Болоньї. Тут до маршу не допустили чоловіка похилого віку, який прийшов на акцію з українським прапором.

Таку ситуацію гнівно прокоментувала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, передає tgcom24.

«Під час деяких демонстрацій 25 квітня, демонстрацій, які мали відзначати свободу від будь-якого гноблення, напади були спрямовані на тих, хто ніс український прапор, прапор народу, який бореться за свою свободу проти загарбника. Ми навіть бачили неймовірні кадри того, як літню людину не пускають до участі в демонстрації», — сказала вона.

Мелоні наголосила, що такі дії свідчать про проблему тих, хто вважає, що у такий спосіб «захищає свободу і демократію».

Посольство України в Італії назвало «неприйнятною» агресію проти людей, які тримали українські прапори. Водночас там подякували італійському урядові й усім італійцям, які підтримують Україну під час російської агресії.

