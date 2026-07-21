В Італії назвали умову закінчення війни в Україні

Гвідо Крозетто / © Associated Press

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україну вже можна вважати переможницею у війні з Росією, якщо оцінювати результат з огляду на початкові плани Кремля. На його думку, Москва не змогла реалізувати головну мету повномасштабного вторгнення — швидко захопити українську столицю і підкорити країну.

Про це Крозетто сказав в інтерв’ю агентству ANSA під час зустрічі міністрів оборони Великої Британії, Італії, Канади та Японії в Лондоні, повідомляє Il Sole 24 Ore.

«Україна вже виграла війну, якщо згадати, з чого все починалося», — заявив очільник італійського оборонного відомства.

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Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення багато хто прогнозував падіння Києва протягом кількох днів.

«Чотири роки тому всі думали, що Росія дійде до Києва за тиждень. США навіть відправили літак для евакуації президента Володимира Зеленського. А через чотири роки Росія застрягла на лінії фронту», — сказав Крозетто.

За його словами, російська армія щомісяця втрачає близько 30 тис. військових убитими та пораненими, водночас Україна змогла кардинально змінити характер сучасної війни.

«Україна досі існує, вона сильна і щодня робить війну дедалі складнішою для Володимира Путіна. Вона навчила весь світ новим підходам до ведення бойових дій, зокрема завдяки використанню безпілотників», — наголосив міністр.

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Крозетто також висловився щодо можливого закінчення війни.

«Війна закінчиться тоді, коли Росія хоча б на 24 або 48 годин припинить бомбардувати Україну. Від початку повномасштабного вторгнення не було жодного дня, коли вона повністю припинила атаки», — зазначив італійський міністр.

Зеленський повідомив про підготовку до нових сценаріїв

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на північному напрямку.

За його словами, разом із виконувачем обов’язків міністра оборони Євгеном Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою він провів нараду з командирами армійських корпусів.

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Президент повідомив, що під час зустрічі обговорили потреби фронту, захист прикордонних територій і підготовку до можливих дій Росії на напрямку Чернігівської та Київської областей з урахуванням даних української розвідки.

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