В Італії невакциновані громадяни не зможуть відвідувати ресторани навіть з COVID-тестом

В Італії невакциновані громадяни не зможуть відвідувати ресторани навіть з COVID-тестом

Італійський уряд схвалив посилений "Green Pass", який виключатиме можливість COVID-тестування для певних видів діяльності в приміщенні.

В Італії у середу, 24 листопада, заявили про обмеження невакцинованим від COVID-19 жителям доступу до низки громадських місць.

Про це повідомляє The Associated Press.

Згідно з рішенням уряду, від 6 грудня до щонайменше 15 січня харчуватися у приміщенні ресторанів, ходити в кіно та відвідувати спортивні заходи зможуть лише щеплені або вилікувані від коронавірусу італійці.

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Зазначається, що інші громадяни не зможуть провести дозвілля у визначених місцях, навіть якщо матимуть негативний результат тесту на COVID-19.

Так, уряд схвалив так званий "посилений" "Green Pass", який виключатиме можливість COVID-тестування для певних видів діяльності в приміщенні і діятиме впродовж вказаного періоду, а після 15 січня його використовуватимуть у регіонах зі зростанням захворюваності.

Зауважимо, що раніше для відвідування громадських закладів та користування міжміським громадським транспортом італійцям потрібно було мати так званий "Green Pass" із доказом вакцинації, одужання чи негативного тесту.

Тепер "базовий" "Green Pass" необхідний і для реєстрації в готелі або користування регіональним чи місцевим громадським транспортом.

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Окрім того, щеплення стане обов'язковим не лише для медпрацівників і співробітників будинків для людей похилого віку, але й для правоохоронці, військових та шкільних працівників.

Прем'єр-міністр країни Маріо Драґі зявив, що відповідні заходи необхідні для запобігання "повільного, але неухильного" зростання інфекцій та збереження успіхів Італії у перезавантаженні третьої за величиною економіки ЄС, яка торік скоротилася на 8,9%.

"Ми почали повертатися до нормального життя. Ми хочемо зберегти цю нормальність", - пояснив Драґі.

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В Італії зараз щодня реєструють близько 10 тисяч випадків зараження коронавірусом і менше сотні смертей. В країні повністю вакцинувалися понад 84% населення віком від 12 років.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса визнав, що в Італії справи йдуть краще, ніж у багатьох її сусідів, але наголосив, що ключем до боротьби з пандемією є превентивні та запобіжні заходи.

"Протистояти вірусу дуже важливо, якщо ви хочете тримати ситуацію під контролем", - висловився він