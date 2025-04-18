В Італії обірвалася канатна дорога: є жертви і поранені

Канатна дорога в Італії після аварії / © скриншот з відео

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Поблизу італійського Неаполя у районі гори Фаїто 17 квітня обірвався трос канатної дороги і зірвалася її кабіна. Через аварію загинули четверо людей, ще одна особа отримала важкі поранення.

Про це повідомляє EFE.

Інцидент з канатною дорогою стався на маршруті між містечком Кастелламмаре-ді-Стабія та вершиною гори Фаїто. Вона розташована на висоті понад 1100 м над Середземним морем.

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Через розрив троса дві кабіни канатної дороги опинилися заблокованими у повітрі. В одній із них перебували 11 пасажирів, у другій — п’ятеро. Пасажирів першої кабіни вдалося врятувати, а от друга кабіна впала в урвище. Рятувальники шукали її у складних погодних умовах: операцію значно ускладнювали туман і вітер.

Спершу повідомлялося про трьох загиблих і одного зниклого, але згодом зниклого виявили мертвим. Щодо постраждалих, то це четверо туристів та працівник компанії Ente Autonomo Volturno (EAV), яка обслуговує канатну дорогу. За даними медіа, поранений — машиніст, його евакуювали гелікоптером до лікарні в Неаполі.

Міністр інфраструктури Італії Маттео Сальвіні доручив провести розслідування щодо технічного стану канатної дороги та встановити відповідальних.

Зауважимо, що це вже не перший інцидент на цій ділянці. Так, 1960 року через помилку оператора кабіна не загальмувала вчасно, через що загинули четверо людей і ще понад 30 постраждали.

Дата публікації 08:25, 18.04.25 Кількість переглядів 14 Біля Неаполя зірвалася кабіна канатної дороги

Нагадаємо, 17 квітня невідомий чоловік влаштував стрілянину в університеті штату Флорида в місті Таллахассі. Там загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.