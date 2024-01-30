В Італії офіцер отримав 29 років вʼязниці за шпигунство на користь Росії

За передачу секретних документів він повинен був отримати 5 тисяч євро.

Офіцер військово-морських сил Італії Вальтер Біота був засуджений Військовим трибуналом Риму до 29 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ.

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Про це повідомляє ANSA.

Повідомляється, що військовослужбовця затримали у 2021 році під час спроби передати Російській Федерації секретні документи НАТО. За свої послуги він повинен був отримати 5 тисяч євро.

Слідство встановило, що засуджений таємно сфотографував спеціальним смартфоном 106 секретних документів і планував передати SD-карту співробітнику посольства Росії в Італії Дмитру Остроухову.

Остаточний вирок є на рік меншим за той, який Біот отримав у військовому суді першої інстанції у березні 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії затримали російського шпигуна, поліція розповіла подробиці.

Крім того, ми раніше інформували, що голова представництва Росії в ЄС Кирил Логвінов виявився шпигуном.

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