В Італії оголосили, чи можна Україні бити їхньою зброєю по Росії

В МЗС Італії наголосили, що передають Україні озброєння для оборонних потреб.

Італія зберігає свою позицію щодо переданої Україні зброї. Ця позиція не дозволяє Києву використовувати надіслану з Італії зброю для ударів по території Росії.

Про це заявив голова італійського МЗС Антоніо Таяні, повідомляє Corriere Della Sera.

Міністр сказав, що Італія постачає Україні зброю для оборонних дій.

"Ми відправили в основному оборонне озброєння, зараз ми збираємося відправити нову батарею Samp-T, яка є оборонною і не може використовуватися на території Росії", – заявив Таяні.

"Ми повторюємо, що ми не воюємо з Росією, НАТО не воює з Росією, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Потім інші країни вирішують, як вважають за потрібне", – додав голова МЗС Італії.

До слова, президент Чехії Петр Павел заявив про законність ураження цілей на території РФ, і що Україні необхідно дозволити використовувати для цього винищувачі F-16.

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