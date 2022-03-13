В Італії перекинувся автобус із десятками українців: є жертва і постраждалі (фото)

В Італії перекинувся автобус із десятками українців: є жертва і постраждалі (фото)

Рятувальні роботи тривають.

Автобус, у якому перебували близько 50 українців, злетів з дороги в Італії, в результаті чого один пасажир загинув і кілька отримали поранення.

Про це повідомляють Sky TG24, Reuters.

Аварія сталася на шосе між Чезеною і Ріміні, на північно-східному узбережжі. Як свідчать фото, автобус перекинувся.

Попередньо, потерпілі не отримали серйозних травм. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у Туреччині перекинувся туристичний автобус: загинуло щонайменше шість людей.

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