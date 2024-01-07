В Італії під час екскурсії почалося сходження лавини: загинули двоє людей

Сталося це на висоті 2200 метрів, поряд зі швейцарським кордоном.

В Італії внаслідок сходження снігової лавини загинули двоє людей. Трагедія сталася у Валь-Формацца, долині в п'ємонтській провінції Вербано-Кузіо-Оссола.

Про це пише видання Ansa.

Як повідомляється, лавина зійшла між озером Тоджія і перевалом Сан Джакомо. Сталося це на висоті 2200 метрів, поряд зі швейцарським кордоном.

Охоронці дамби озера Тоджія забили на сполох, коли побачити, як двох людей накрило лавиною. Вони дісталися до місця сходження та розпочали початкові пошуки за допомогою “Артви” - приладу для пошуку людей, які потрапили під лавину. Проте це не дало результатів.

Згодом вже рятувальники витягли тіло однієї з жертв зі снігу. Тіло іншої людини виявили в озері. Загиблими виявилися 30-річна жінка та 56-річний чоловік. В момент сходження лавини вони перебували на екскурсії.

Нагадаємо, що в Італії під час будівельних робіт виявили скелети із золотими прикрасами та у взутті.

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