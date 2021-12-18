В Італії почали вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 років

Перше щеплення вже отримали 15 тисяч дітей.
В Італії розпочали щеплювати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. За перший день вакцинальної кампанії прививку отримали вже 15 тис. дітей.
Про це повідомляє агенція ANSA з посиланням на італійські органи охорони здоров’я.
Зазначимо, що ця вікова група є наймолодшою, для якої вакцини схвалені для використання.
Нагадаємо, у Новій Зеландії дозволили вакцинацію дітей віком від 5 до 12 років.
Зазначимо, що в Україні дозволено наразі вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років.
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