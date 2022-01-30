В Італії поліція розшукує чоловіка, який втратив палець на місці злочину

Палець знайшли у смітті.
В Італії правоохоронці зняли відбиток з пальця чоловіка, який втік з території заводу, що охороняється, і тепер розраховує знайти злочинця по ньому.
Про це пише видання The Guardian.
Камери спостереження зафіксували, як двоє чоловіків залишили територію заводу, перелізли через паркан із колючого дроту, в якому заплутався палець одного із злочинців. Вони зникли на машині, що була припаркована неподалік.
Однак напарник підозрюваного повернувся на місце пограбування. Охоронець застав його, коли той копирсався в опалому листі. На питання, що він тут робить, злочинець, сказав, що шукає "палець з каблучкою на ньому".
Згодом дві фаланги безіменного пальця правої руки було знайдено у смітті неподалік паркану переробного заводу.
Раніше стало відомо, що у США чоловік відсидів у тюрмі 20 років за злочин, який скоїв його брат-близнюк.
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