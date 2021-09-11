В Італії популярним серед туристів островом пронісся торнадо: є загиблі та поранені

В Італії популярним серед туристів островом пронісся торнадо: є загиблі та поранені

Один із рятувальників, коментуючи ситуацію, назвав цю сцену "апокаліптичною".

В Італії у п'ятницю, 10 вересня, щонайменше двоє людей загинули внаслідок потужного торнадо, який зірвав дахи і перевернув автомобілі на туристичному острові Пантеллерія.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що від стихії також постраждали дев'ятеро людей, четверо з яких перебувають у критичному стані. Один із рятувальників, коментуючи ситуацію журналістам Ansa, назвав цю сцену "апокаліптичною".

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За даними Агентства цивільного захисту, одним із загиблих є черговий пожежний. У момент інциденту він, разом із іншим потерпілим, 86-річним чоловіком, їхав в автомобілі.

Загалом усіх поранених мають гелікоптером евакуювати до лікарні в місті Палермо, однак зробити це зможуть, коли погодні умови покращаться.

Середземноморський острів Пантеллерія відомий своїми вулканічними скелями і термальними джерелами, а також є улюбленим місцем знаменитостей.

Як повідомлялося, у США кількість жертв потужного урагану "Іда", який вперше вдарив по Луїзіані понад тиждень тому, зросла до 82.

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