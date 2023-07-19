В Італії росіянин побив 17-річного юнака: особу неадекватного встановили

Ймовірно, постраждалий є українцем.
Особу громадянина держави-агресорки, який побив 17-річного хлопця, вже встановили.
Про це повідомляє телеграм-канал Molfar.
Деталі інциденту
Вчора, 19 липня, в італійському Феррарі спалахнув інцидент за участі росіянина. Агресивного чоловіка не влаштувало, що хлопець дискутував з його дружиною на тему війни Росії проти України та очільників двох держав. Жінка послала неповнолітнього на**р і пригрозила, що невдовзі прийде її супутник.
"Хлопець фільмував своє невдоволення присутністю росіянки на "загнівающєм западє". Й за це отримав агресивну фізичну реакцію її чоловіка. Що не може зійти з рук якомусь "андрюхє", "толіку" чи іншій русні", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про любителя "рускава міра"
- Ім'я – Андрій Дерр-Батин;
- Вік – 41 рік;
- Контакти: VK (https://vk.com/id308567795), olesya_derr@web.de.
- Місто проживання – Хільдесхайм, Німеччина;
- Додатково – ймовірно, родом із Сербії.
Нагадаємо, у Латвії засудили чоловіка, який минулого року напав на хлопця з українським прапором. Йому дали два роки умовно.
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