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В Італії росіянин побив 17-річного юнака: особу неадекватного встановили

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В Італії росіянин побив 17-річного юнака: особу неадекватного встановили

Росіянин, який побив 17-річного хлопця / Скриншот з відео

Ймовірно, постраждалий є українцем.

Особу громадянина держави-агресорки, який побив 17-річного хлопця, вже встановили. 

Про це повідомляє телеграм-канал Molfar.

Деталі інциденту

Вчора, 19 липня, в італійському Феррарі спалахнув інцидент за участі росіянина. Агресивного чоловіка не влаштувало, що хлопець дискутував з його дружиною на тему війни Росії проти України та очільників двох держав. Жінка послала неповнолітнього на**р і пригрозила, що невдовзі прийде її супутник.

"Хлопець фільмував своє невдоволення присутністю росіянки на "загнівающєм западє". Й за це отримав агресивну фізичну реакцію її чоловіка. Що не може зійти з рук якомусь "андрюхє", "толіку" чи іншій русні", – йдеться у повідомленні.

В Італії росіянин побив 17-річного хлопця

В Італії росіянин побив 17-річного хлопця

Що відомо про любителя "рускава міра"

  • Ім'я – Андрій Дерр-Батин;
  • Вік – 41 рік;
  • Контакти: VK (https://vk.com/id308567795), olesya_derr@web.de. 
  • Місто проживання – Хільдесхайм, Німеччина;
  • Додатково – ймовірно, родом із Сербії.
Нападник з Росії / Фото з телеграму Molfar / ©
Нападник з Росії / Фото з телеграму Molfar

Нагадаємо, у Латвії засудили чоловіка, який минулого року напав на хлопця з українським прапором. Йому дали два роки умовно.

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Дата публікації
Перегляди
17
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