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В Італії розбився гелікоптер: загинули всі, хто був на борту

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Італії розбився гелікоптер: загинули всі, хто був на борту

Фото: informazione.it

Серед загиблих – ціла сім'я словенських туристів.

На півдні Італії розбився гелікоптер 5 листопада, внаслідок чого загинули всі семеро людей, що перебували на борту.

Про це повідомляє Barrons.

Гелікоптер зник з радарів у сільській місцевості регіону Апулія – Кастельпагано-ді-Апрічена. Тож військово-повітряні сили та пожежна бригада влаштували пошуки авіасудна. 

Заступник очільника регіону Апулія Раффаеле П'ємонтезе згодом повідомив, що гелікоптер знайшли, і стало відомо, що всі семеро людей на борту загинули.

Серед загиблих опинилася і сім'я з чотирьох осіб зі Словенії, у тому числі – 13-річна дівчинка. Іншими жертвами стали місцевий лікар та двоє пілотів.

Видання уточнило, що гелікоптер прямував у межах щоденного рейсу між Фоджією в Апулії та островами Треміті біля узбережжя Італії, коли зіткнувся з поганою погодою.

Мер островів Пеппіно Калабрезе повідомив журналістам, що лікар в останню хвилину вирішив сісти на цей рейс, а не на пором "через погані умови на морі".

"Наша громада в шоці. За 30 років служби нічого подібного не було", – сказав Калабрезе.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Бразилії гелікоптер впав на територію парку невдовзі після злету. Пілот та механік дивом вижили.

Також у жовтні у російському місті Єйськ на житловий будинок впав військовий літак. Внаслідок катастрофи були загиблі та постраждалі.

Згодом і в російському Іркутську військовий літак впав на будинок. Екіпаж загинув.

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Дата публікації
Перегляди
293
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