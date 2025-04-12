В Італії школярів навчають за підручниками з російським Кримом

Школярі в Італії отримують неправдиву інформацію про Крим / © Associated Press

Реклама

У багатьох підручниках з географії, за якими навчаються діти в Італії, півострів Крим позначено як частину Російської Федерації.

Про це повідомила віцепрезидентка Спілки українських асоціацій Італії NAU та координаторка ініціативи Stop Propaganda Russa Олена Кім на сайті громадської ініціативи «Голка».

«Ми проаналізували понад 60 книг — це підручники з географії 2010-2024 років для 7 класу, коли діти вивчають географію Європи. Це жахливо… У жодному підручнику не вказано, що було порушено міжнародне законодавство і Крим анексований. У багатьох підручниках з 2022 року Крим позначений як російська територія», — зазначила активістка.

Реклама

Сторінка з італійського підручника / © Telegram/Андрій Цаплієнко

За словами Олени Кім, у деяких підручниках також недостовірно описують ситуацію на Донбасі.

«У деяких підручниках пишуть, що нібито це війна всередині України між українцями російськомовними і україномовними», — пояснила вона.

Аналіз підручників здійснювався спільно з українськими та італійськими активістами в межах ініціативи Stop Propaganda Russa, яка об’єднала професорів і громадських діячів.

За результатами дослідження підручників географії уже сформовано відповідний звіт, тепер активісти планують розширити моніторинг на підручники з історії.

«Найближчим часом плануємо зробити презентацію у Палаті депутатів, де хочемо донести серйозність ситуації і вимагати рішень протидії розповсюдження дезінформації серед підростаючого покоління», — додала Кім.

Нагадаємо, раніше у підручниках з української мови для учнів 7 класу помітили карту України без Криму. Верстальники пояснили це технічною помилкою.