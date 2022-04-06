В Італії спалили будинок російського пропагандиста Соловйова та залишили йому послання

В Італії спалили будинок російського пропагандиста Соловйова та залишили йому послання

В Італії невідомі спалили віллу на озері Комо, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Про це повідомило агентство Ansa.

За даними видання, пожежа виникла рано-вранці. Для розпалювання вогню було використано шини. Йдеться про віллу в Ловено (Менаджо)

"Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією", — зазначає Ansa.

Крім того, на озері Комо постраждала ще одна вілла Соловйова у П'янелло-дель-Ларіо. У ній також були шини, які підпалили, а зовнішні стіни будинку облили фарбою. Також на стінах Соловйову залишили послання – написи проти самого пропагандиста та російської війни в Україні. Загалом у два будинки було занесено понад 50 покришок. Справа розслідується карабінерами командування провінції Комо.

Соловйову в Італії належать як мінімум три об'єкти нерухомості на озері Комо (район з найбільшою присутністю російських олігархів в Італії поряд з озером Гарда). Все його майно було заарештовано у рамках застосування антиросійських санкцій.

Сам Соловйов сильно протестував щодо арешту вил, називавши ці заходи нібито "несправедливими та нелогічними".

Зазначимо, що з початку військового вторгнення росіян в Україну Соловйов систематично повторює свої пропагандистські позиції, виправдовуючи напад на нашу країну та звірства російських військових.