В Італії у центрі для біженців загадково помер 2-річний хлопчик з України

В італійській Генуї уві сні помер 2-річний хлопчик. Він разом з мамою рятувався від війни та переїхав до Італії, де жив у центрі для біженців.

Про це повідомляє Gazeta Ukrainska.

Мама із 2-річним хлопчиком виїхали з України до Італії, рятуючись від звірств російських окупантів. Родина тілька місяців мешкала у будинку для біженців.

Тіло 2-річного хлопчика знайшла його мати. Дитина померла уві сні. Італійська прокуратура розслідує трагедію. За попередніми даними, дитина могла померти через недіагностовану хворобу. Триває слідство.

Війна Росії проти України

Через напад Росії на Україну та звірства російських окупантів багато українців змушені були покинути домівки та виїхати за кордон. У Міністерстві економіки повідомли, що через бойові дії Україну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття.

Україна очікує на підтримку міжнародних партнерів у відбудові країни та реалізації соціальних програм, спрямованих на повернення українців додому.

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