В Італії ведмеді розірвали студента на шматки під час пробіжки

У курортній італійській провінції Трентіно ведмеді вбили чоловіка.

Про це повідомляє dailystar.co.uk.

Тіло 26-річного Андреа Папі знайшли розірваним на шматки після того, як він не повернувся додому на обід зі своєю дівчиною.

Молодий бігун, студент-тренер вирушив на пробіжку лісом вранці 5 квітня. Коли ж він не повернувся до обіду, його кохана зателефонувала до поліції. Понівечений труп виявили за декілька годин.

Фото: dailystar.co.uk

Слідчі підозрюють, що звірі напали на Андреа на дорозі, а потім потягли вглиб лісу, де його "випатрали".

Наразі проводиться розтин, щоб з'ясувати, чи був чоловік вже мертвий, коли його знайшли тварини.

Також повідомляється, що скоріше за все напад скоїли бурі ведмеді, які мешкають у лісах на півночі Італії. Цей випадок шокував місцеве населення. Багато людей стверджують, що останнім часом спостерігають активність ведмедів. Так, минулого місяця дикі тварини пробралися на декілька ферм та загризли вівцю.

Нагадаємо, днями в Індії 22-річний чоловік помер через напад тигра. У цей момент він справляв потребу.

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