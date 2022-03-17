В Італії відібрали елітний житловий комплекс близького друга Путіна

Арешт накладено на віллу колишнього російського міністра та банкіра Петра Авена.

Італійська фінансова гвардія (Guardia di Finanza) у середу, 16 березня, наклала арешт на житловий комплекс на острові Сардинія, що належить колишньому російському міністру та банкіру Петру Авену, який перебуває під санкціями Європейського Союзу через вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє видання La Repubblica.

Бізнесмен фігурує в списку мільярдерів, найбільш пов’язаних із президентом РФ Володимиром Путіним і регулярно зустрічався з ним у Кремлі.

67-річний Петро Авен через запроваджені санкції нещодавно пішов у відставку з посади голови ради директорів “Альфа-банку” - найбільшого комерційного банку Росії. Раніше він був міністром міжнародної економіки в уряді президента Бориса Єльцина.

За даними журналу Forbes, олігарх має статки понад 5 мільярдів доларів і займає 529-е місце серед найбагатших людей світу.

Комплекс нерухомості Maureena, на який накладено арешт, коштує близько 4 мільйонів євро. Це найстаріша вілла в маленькому селі Порто-Рафаель.

Відомо, що поблизу цього маєтку у 2015 році раптово померла дружина мільярдера — у неї стався серцевий напад на яхті.

Нагадаємо, раніше в Італії конфіскували яхти російських бізнесменів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Яхту "Леді М" затримали в порту міста Імперія, а судно "Лєна" - у Сан-Ремо. Процес відбувався у присутності адвокатів їхніх власників.

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