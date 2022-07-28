В Італії виник скандал навколо розвалу коаліції, до якого може бути причетна Росія

Радник лідера "Ліги" з міжнародних відносин Антоніо Капуано обговорював з посольством РФ можливість виходу з урядової коаліції і її розвал.

Зазначається, Антоніо Капуано провів кілька зустрічей зі співробітником посольства Росії в Італії Олегом Костюковим наприкінці травня, головною темою обговорення став розвал урядової коаліції, в яку входила "Ліга".

Про це пише La Stampa, посилаючись на дані італійської спецслужби.

Як зазначає видання, їхня розмові відбулася саме в той час, коли партія "Ліга", а також "Рух 5 зірок" відкрито виступили проти надання Україні військової допомоги. Окрім цього, повдіомляється, що Костюков нібито був одним з ініціаторів поїздки лідера "Ліги" Маттео Сальвіні до президента РФ Володимира Путіна для того, щоб обговорити мир між Україною та РФ.

"Міжнародна політика незалежна від урядів, ми є гордими союзниками вільних демократичних країн Заходу. Це не означає небажання мати хороші відносини з Путіним... звичайно, на відміну від деяких інших войовничих країн Європи, я віддаю перевагу Італії, яка веде діалог і посередництво", - прокоментував Сальвіні.

Лідер "Ліги" спростував припущення, що саме РФ могла викликати розпад урядової коаліції в Італії.

Нагадаємо, президент Італії Серджо Матарелла у четвер, 21 липня, розпустив парламенту. Це означає проведення дострокових виборів. Італійські ЗМІ називають найбільш імовірною датою проведення дострокових виборів 25 вересня.

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