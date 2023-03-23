В Італії втік з-під домашнього арешту син російського губернатора

Росіянина повинні були передати в руки американського правосуддя за контрабанду нафти та перепродаж військових технологій.

Заарештований в Італії росіянин Артем Усс, син губернатора Красноярського краю, втік з-під домашнього арешту через 24 години після дозволу Апеляційного суду Мілана на його екстрадицію до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

40-річний арештант зламав електронний браслет і зник із місця свого тимчасового проживання у місті Базільйо. Коли за росіянином прийшли карабінери, його вже і слід простив.

Арешт Артема Усса відбувся в жовтні минулого року на підставі міжнародного ордера. Сина російського губернатора звинувачують у тому, що через підставну компанію у Гамбурзі він купував у американських виробників військові технології та технології подвійного призначення, які потім надходили до підсанкційних російських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом держави-агресора.

Також йому інкримінують контрабанду нафти з Венесуели до Китаю та Росії в обхід санкцій та ймовірне банківське шахрайство. Саме два останні звинувачення стали підставою для рішення суду про його екстрадицію.

У США росіянину загрожує до 30 років позбавлення волі.

Наразі його оголошено в розшук. Упродовж 15 днів Артем Усс має право оскаржити судове рішення про його екстрадицію у Верховному Суді Італії.

Нагадаємо, за запитом США під час арешту в Італії сина губернатора Красноярського краю РФ Артема Усса затримали ще 4 росіян, які причетні до відмивання грошей, контрабанди нафти та викрадення військових технологій США.

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