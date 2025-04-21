В Італії вимагають розслідування закриття Колізею під час візиту віцепрезидента США

Колізей. / © unsplash.com

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Італійська асоціація захисту прав споживачів Codacons планує звернутися до прокуратури Рима з вимогою провести розслідування обставин закриття Колізею для відвідувачів під час візиту віцепрезидента США Джея Ді Венса.

Про це повідомляє інформаційне агентство Ansa.

Рішення про закриття однієї з найвідоміших історичних пам'яток світу викликало хвилю обурення серед туристів, які не змогли потрапити всередину.

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За інформацією агентства Ansa, 19 квітня близько 17:00 залізні ворота Колізею були зачинені за розпорядженням начальника поліції Рима. Це було зроблено через візит віцепрезидента США, який очікувався за годину. Туристам, які забронювали екскурсії на період від 17:00 до 18:15, було відмовлено у вході, але їм пообіцяли відшкодувати вартість квитків.

Codacons вважає, що закриття Колізею завдало значної шкоди туристам, які планували відвідати пам'ятку, та вимагає з'ясувати, чи було це рішення правомірним.

Раніше повідомлялось, що у Сполучених Штатах спалахнув новий скандал з витоком секретних даних.