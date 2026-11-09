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В Італії виставили на продаж незвичайно дешеву квартиру: який вигляд має (фото)
В Італії продають квартиру з власною ділянкою лише за 10 тисяч євро, однак покупці помітили кілька нюансів, які можуть перетворити вигідну покупку на дорогу проблему.
В Італії у регіоні Лігурія продають бюджетну квартиру на 50 квадратних метрів із власною ділянкою. Житло готове для проживання та не потребує капітального ремонту.
Про це повідомляє «Фокус» з посиланням на авторку огляду.
Будинок в Італії — скільки коштує
Об’єкт розташований у невеликому містечку приблизно за 50 хвилин їзди від Генуї. Коштує будинок 10 тисяч євро — це орієнтовно 506 500 гривень. Авторка зазначає, що в населеному пункті є вся необхідна базова інфраструктура та курсує громадський транспорт.
До планування помешкання входять кухня-вітальня, окрема спальня, санвузол, частина горища для зберігання речей, а також прилегла земельна ділянка площею близько 100 квадратних метрів.
Головною перевагою об’єкта називають його житловий стан при відносно низькій вартості.
«Тиша, природа, чисте повітря і прекрасні краєвиди йдуть приємним бонусом», — додає авторка огляду.
Попри необхідність певного косметичного оновлення, об’єкт не вимагає масштабної реконструкції.
«Звісно, потребує косметичного ремонту, але без кардинальних затрат. Підійде під дачу, прописку і для постійного проживання поціновувачам тиші — теж варіант», — підсумовується у відеоролику.
Водночас у коментарях до огляду користувачі звернули увагу на ризики цієї покупки. Зокрема, одна з дописувачок зазначила, що через високу вологість у Лігурії боротьба з цвіллю та ремонт коштуватимуть щонайменше 60 тисяч євро, а здати житло в оренду в селищі не вдасться.
Інша дописувачка з 27-річним досвідом життя в Італії запевнила, що дешевої нерухомості в країні не буває, а така ціна свідчить лише про марну витрату грошей і безліч прихованих мінусів.
Крім того, користувачі серед можливих прихованих проблем назвали низький рівень енергоефективності будівлі, майбутні витрати на ремонт даху та віддаленість від великих міських центрів.
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