В Італії з літака висадили 20 пасажирів: у чому причина

В Італії з літаком British Airways стався інцидент, через який 20 людей були змушені зійти з борту. Річ у тім, що він став надто важким для зльоту.

Про це пише Mirror.

Деталі інциденту

Через екстремальну спеку, яка накрила Італію 11 серпня, повітря стало менш щільним. Це, у свою чергу, означало, що для набору крейсерської висоти літака потрібно більше палива, і саме ця вага витіснила пасажирів.

Літак BA Embraer ERJ-190 прямував до Лондон-Сіті з аеропорту Амеріго Веспуччі у Флоренції. Проблема посилювалася короткою злітно-посадковою смугою аеропорту, яка вдвічі коротша за Гатвік.

«Пілотові довелося залишити літак через сильну спеку. Було близько 35 градусів, і для ефективної роботи двигуна було потрібне додаткове паливо», — розповіла мама, яка була на борту порожнього літака.

Співробітники повідомили, що доведеться висадити 36 людей, але у результаті висадити вдалося лише близько 20. British Airways перепросила перед постраждалими пасажирами і пообіцяла, що співробітники компанії докладуть всіх зусиль, щоб доставити пасажирів до місця призначення якнайшвидше.

