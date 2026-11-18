Хто такий Олександр Слобоженко, якого затримали в Італії, і в чому його звинувачують

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В Італії затримали українського блогера Олександра Слобоженка, якого українські правоохоронці підозрювали у масштабному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє італійське видання RiminiToday.

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За даними ЗМІ, 28-річного українського інфлюенсера, якого розшукують за серйозні економічні та фінансові злочини, заарештували 17 листопада в одному з готелів міста Річчоне. Операцію провели співробітники мобільного підрозділу поліції Ріміні за участю Служби міжнародного поліцейського співробітництва.

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Після завершення офіційних процедур перевели до в’язниці, де він чекає на схвалення екстрадиції.

За даними Телеграм-каналу «Труха», блогер Слобоженко наразі дійсно перебуває за ґратами в Італії.

«Наразі прокурорами у кримінальному провадженні спільно з прокурорами Департаменту міжнародного співробітництва здійснюється підготовка необхідних документів для направлення до компетентних органів Італійської Республіки запиту про видачу (екстрадицію) особи, підозрюваної в ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом», — зазначили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит «Трухи».

Хто такий Олександр Слобоженко і в чому його підозрюють

Олександр Слобоженко — український блогер, підприємець та засновник маркетингової компанії Traffic Devils, яка спеціалізується на арбітражі інтернет-трафіку. Йдеться про залучення користувачів через рекламу для різних онлайн-сервісів. Значну частину бізнесу компанії становило просування онлайн-казино та букмекерських платформ. Слобоженко також відомий демонстрацією розкішного способу життя, зокрема дорогих автомобілів і закордонних подорожей.

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У серпні 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило йому про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, Олександр Слобоженко – 25-річний мільйонер із Києва — та невелика компанія його друзів під час мобілізації в Україні розважалися на курортах Європи. Підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто «серйозні проблеми зі здоров’ям».

Про це стало відомо навесні 2024 року після розслідування «Української правди» про виїзди заможних чоловіків за кордон під час війни. Журналісти звернули увагу на те, що Слобоженко мав статус непридатного до військової служби, хоча публікував відео з активними заняттями спортом та екстремальним відпочинком.

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