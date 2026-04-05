В Італії затримали одного з найбільш небезпечних мафіозі

В Італії правоохоронні органи затримали Роберто Маццареллу, члена мафіозного угруповання «Каморра», який входив до четвірки найбільш розшукуваних злочинців країни, згідно зі списком Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Rai News.

Операцію організували карабінери із слідчого підрозділу провінційного командування Неаполя під координацією місцевого управління боротьби з мафією (DDA). У спецоперації також брали участь підрозділи «Cacciatori di Calabria», спецзагін Api та патрульний човен портової адміністрації Салерно.

Видання зазначає, що під час обшуку в помешканні було вилучено три елітні годинники, близько 20 тисяч євро готівкою, підроблені документи, мобільні телефони, а також рукописні записи, імовірно, з фінансовими даними.

Маццареллу підозрюють у причетності до вбивства Антоніо Майоне, яке сталося 15 грудня 2000 року в Неаполі.

За інформацією слідства, цей злочин був частиною міжкланового конфлікту: Майоне вбили через його зв’язки з кілером, який раніше ліквідував Сальваторе Маццареллу.

Ордер на арешт Роберто був виданий 28 січня 2025 року, але йому вдалося втекти. Після цього він понад рік переховувався від влади, доки його не знайшли у Віетрі-суль-Маре.

Маццареллу виявили на Амальфійському узбережжі. Він переховувався у розкішній віллі під фальшивим іменем.

