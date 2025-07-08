В Італії знайдено тіло зниклої української студентки: версія слідства

Поліція Італії знайша тіло зниклої української студентки

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В Італії без ознак життя виявили 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла минулого тижня на півдні країни. Тіло дівчини, повішене на дереві, знайшли приблизно за кілометр від туристичного селища в Каровіньйо (провінція Бріндізі), де вона проходила стажування в рамках європейського університетського проєкту.

Про це повідомило італійське видання La Stampa.

Наразі основною версією слідства є самогубство, проте буде проведено судово-медичну експертизу.

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Обставини зникнення і виявлення тіла

Марія Бугайова, студентка з України, яка навчалася в університеті Братислави, прибула до італійської Апулії для проходження стажування у туристичному селищі Meditur. Востаннє її бачили у п’ятницю, 4 липня, після чого вона зникла.

Про зникнення дівчини поліція дізналася вранці суботи, після того, як вона не повернулася на ночівлю до готелю, де стажувалася. До пошуків залучили кінологічні підрозділи, які й виявили тіло дівчини в лісовій зоні на старому паркованні Торре Гуачето.

Тіло було знайдено повішеним на дереві за допомогою простирадла, що навело слідство на версію самогубства. За даними правоохоронців, перед зникненням дівчина зробила грошовий переказ братові та залишила свій мобільний телефон у кімнаті.

Причини та подальше розслідування

Стажування Марії мало закінчитися в неділю, 6 липня, і, за наявною інформацією, незадовго до зникнення їй підтвердили, що вона не зможе продовжити проєкт. Дівчину описували як спокійну та зацікавлену у своїй роботі.

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Розслідування триває, щоб перевірити, чи був це добровільний вчинок, чи мало місце підбурювання або інші обставини. За результатами судово-медичної експертизи прокуратура ухвалить рішення про проведення розтину та подальші слідчі дії.

Нагадаємо, в Італії сталася моторошна ДТП, в якій загинула 21-річна біженка з України. На швидкості понад 250 км/год авто врізалося в дерево, жоден з пасажирів не вижив.