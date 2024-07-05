В Італії знову прокинувся вулкан Етна: з кратера б'є фонтан лави

Нинішнє виверження сталося, за словами очевидців, в одному з найбільших кратерів Етни під назвою "Ворагін".

На найбільшому в Середземному морі острові Сицилія розпочалося виверження Етни, найвищого активного вулкана в Європі.

Як повідомив Інститут вулканології Італії, викид лави розпочався у південно-східному кратері вулкана.

Фото: Associated Press

Стовп попелу та вулканічних речовин підіймається на декілька тисяч метрів над рівнем моря. Прогнозована модель показує, що вулканічний попіл розсіюватиметься на південний схід острова.

Довідка

Назва вулкана походить з арабської та у перекладі означає "Гора вогню". Висота Етни становить 3357 метрів. Вона може змінюватись залежно від наслідків вивержень та обвалів. У вулкана є від 200 до 400 бічних вулканічних кратерів. З них раз на кілька місяців викидається лава. Етна входить до списку обʼєктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Приблизно раз на 150 років виверження руйнує якесь селище. Останнє велике виверження Етни було 1922 року.

В Ісландії втретє за останні 3 місяці активізувався вулкан Силінгарфел

Читайте також: