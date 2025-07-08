В Італії зникла 18-річна українка Марія Бугайова: що про неї відомо

Марія Бугайова / © ANSA

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В Італії у муніципалітеті Каровіньйо зникла 18-річна українка Марія Бугайова, яка разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Про це 5 липня повідомили власники закладу у селищі Медітура.

Про це повідомляють Ansa та Il Messaggero.

Останній раз Марію бачили напередодні, у п’ятницю, 4 липня. Камери відеоспостереження зафіксували, як вона виходила з готельного комплексу й ішла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето, проте на ночівлю дівчина не повернулася.

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У кімнаті, де мешкала студентка, було знайдено її паспорт, мобільний телефон та записку з кількома номерами телефонів. За словами роботодавців і друзів, Марія погано володіє італійською мовою та не повідомляла про наміри покинути місце стажування. Відомо також, що перед зникненням вона переказала гроші своєму братові.

Правоохоронці опитали працівників туристичного комплексу та інших студентів, які проходили стажування разом із Марією. Пошуки дівчини тривають, у них задіяні поліція, карабінери, пожежники, кінологи, рятувальники та волонтери цивільного захисту. Для огляду важкодоступних місць використовують дрони та вертольоти.

Муніципальний голова Каровіньйо Массімо Ланзілотті розповів, що найбільш ймовірною причиною зникнення вважають добровільне рішення Марії покинути готельний комплекс, адже слідчі не виявили ознак насильницьких дій.

За даними італійських ЗМІ, напередодні зникнення дівчина дізналася, що її стажування, яке мало завершитися 6 липня, не буде продовжене. Слідство перевіряє, чи вплинуло це на рішення Марії залишити місце проживання.

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Батьків дівчини, які проживають в Україні, повідомили про зникнення доньки. Вони отримують актуальну інформацію через дипломатичні канали.

Наразі слідчі продовжують розглядати різні версії подій. Пошуки тривають у районі природного заповідника та довколишніх територіях. У соціальних мережах поширюють фото Марії з описом її зовнішності, аби залучити громадськість до пошуків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції намагалися провести «весілля» між 22-річним британцем і 9-річною дитиною з України.