В Італії зробили заяву про підтримку України та виділили черговий пакет допомоги: що стало відомо

Це вже 10 пакет військової допомоги для України.
Уряд Італії схвалив десятий пакет військової допомоги Україні. Перелік озброєння, що отримає Київ, поки не розголошують.
Про це повідомляє ANSA.
"Італія надає ключове значення підтримці енергетичної безпеки України та її відновленню", - заявив очільник МЗС Італії Антоніо Таяні.
Нагадаємо, український есперт раніше зазначав, що для України та ЄС зараз вигідно здійснювати ленд-ліз, адже Брюсселю потрібен новий оборонно-промисловий комплекс в Європі, а Києву багато зброї на фронті.
Також відомо, що за словами посла Франції Гаеля Весьєра, його країна постачає Україні далекобійні ракети SCALP та підтримує удари по військових цілях на території РФ.
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