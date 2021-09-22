В Ізраїлі 72-річний волонтер загинув, рятуючи родину мандрівників

Чоловік послизнувся і впав з висоти, коли намагався допомогти родині мандрівників.

В Ізраїлі у вівторок, 21 вересня, 72-річний волонтер Перець Гілада загинув під час рятувальної операції в природному заповіднику Нахаль Амуд.

Про це повідомляє N12 - Mako.

Зазначається, що чоловік послизнувся і впав з висоти, коли намагався допомогти родині мандрівників, яка страждала від зневоднення. Пенсіонера госпіталізували до медичного центру в місті Цфате, однак лікарі констатували смерть.

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Гілада багато років працював в Управлінні природи і парків рятувальником Голанського рятувального підрозділу, керував проєктом із захисту птахів від ліній електропередач, а в останні місяці займався бджільництвом.

Після виходу на пенсію чоловік продовжував волонтерити, рятуючи життя людям і тваринам. "Коли йому виповнилося 70 років, йому повідомили, що він не може продовжувати волонтерство в рятувальному загоні. Він не здавався і звернувся до міністра внутрішньої безпеки, щоб йому дозволили працювати", - розповіли колеги Гілади.

Раніше у Піренеях знайшли останки британської туристки і блогерки Естер Дінглі, яка зникла безвісти у листопаді минулого року.

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