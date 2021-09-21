В Ізраїлі арабське весілля закінчилося кривавою стріляниною

Особу стрільця поки не встановили.

В ізраїльському місті Тайбе увечері в понеділок, 20 вересня, внаслідок стрілянини під час весілля загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.

Про це із посиланням на правоохоронців повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що особу стрільця поки не встановили, зловмисника розшукують. На місці події працюють медики.

"На жаль, це нагадування про те, що арабське співтовариство досі зазнає жорстоких і варварських нападів з боку злочинних організацій", - відреагували на інцидент у Комітеті глав арабської влади в Ізраїлі.

"Ми закликаємо ізраїльську громадськість прокинутися. Це не арабська битва, це боротьба всіх громадян країни за те, щоб повернути хоча б якусь розсудливість на вулиці", - продовжили в організації.

Раніше у Мелітополі 23-річний чоловік не впорався із кермуванням і влетів у весільний натовп. Трьох людей, зокрема маму нареченої, госпіталізували з численними травмами.

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