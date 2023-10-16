В Ізраїлі батько відчув полегшення, коли дізнався про смерть доньки — історія, що не залишає байдужим нікого 

В Ізраїлі ХАМАС безжалісно вбив 8-річну дівчинку, але батько дитини, коли дізнався про смерть, зітхнув із полегшенням і зізнався, що найбільше боявся зовсім іншого.

Подробиці цієї трагедії дізналися журналісти TSN.UA і надали інформацію в ексклюзивному випуску.

"Цей варіант був найкращим", — сказав батько 8-річної Емілі, яку вбили бойовики ХАМАС.

Реакція батька шокувала світ

Коли чоловік дізнався, що доньки більше немає в живих, зітхнув із полегшенням, а смерть своєї 8-річної Емілі назвав благословенням. Світ шокувала реакція батька після втрати найдорожчої людини, але вже згодом усі його добре зрозуміли.

Що бойовики зробили з кібуцом?

В поселення Бері маленька Емілі пішла у ніч проти 7 жовтня, сСаме в ту пекельну ніч, коли бойовики ХАМАСу готувалися вбивати. Це було курортне місце неподалік Мертвого моря. Туди з’їжджалися туристи й брали від життя все. Єдине, що не дозволяло цьому кібуцу бути ідеальним, так це близькість до Сектору Гази та періодичні обстріли. Саме той кібуц і постраждав від "хамасівців" чи не найбільше. Понад 100 жителів бойовики просто розстріляли, частину захопили у полон. Про їхню долю мало що відомо й досі. Ті, що вижили, згадують: бойовики підпалювали будинки і чекали, коли люди почнуть вибігати, і вже там їх безжально вбивали. Вони грабували та знищували все, що могли.

Батько пригадав події страшного дня

Батька звати Том Хенд, в інтерв’ю CNN він розповів, що періодичні обстріли тих, хто жив поблизу Гази, вже не лякали, там усі давно готові до такого, тож коли донька пішла до подруги, чоловік не хвилювався навіть коли завили сирени. Повітряні тривоги там не рідкість, а у кожному будинку є спеціальні кімнати-укриття, і він був упевнений, що дівчатка будуть у безпеці. Та коли зрозумів, що відбувається насправді, було занадто пізно.

"Потім я почув постріли. І було вже надто пізно. Якби я знав... Можливо, я б побіг і забрав би її, її подругу, матір подруги та привів би до себе. Але, коли я зрозумів, що відбувається, було вже занадто пізно", — згадує він.

Дві доби про долю доньки чоловік нічого не знав, але й вдіяти нічого не міг. Кібуц, де він проживав, швидко захопили терористи й вибратися за межі поселення живим шансів майже не було. Чоловік уточнив: доньку виховував сам, матір дівчинки померла від раку, тож він думав про те, аби не залишити дитину сиротою.

"Мені потрібно було думати про Емілі. Вона вже втратила матір, я не міг ризикувати собою, щоб вона втратила ще й батька", — розповів він.

Класичний ізраїльських кібуц - справжній зелений оазис посеред кам’янистої пустелі Фото: kibbutzvisit

Як захищають кібуц

Кожен кібуц в Ізраїлі має спеціальний загін, який складається з кількох десятків людей, це така мініармія, яка захищає всіх сусідів до приходу Армії. Батько знав, що військова база Ізраїльських бійців розташована за кілька хвилин від Бері, де була донька, тому думав, що допомога туди дістанеться швидше та як виявилося там точилися найтяжчі бої - люди 20 годин чекали звільнення від бойовиків ХАМАСу. Коли Ізраїль отримав контроль над територіями, усіх, хто вижив, евакуювали до готелю, серед них був і Томас. Чоловік ще дві доби чекав на новини про свою доньку й розумів, варіанти два: або дівчинку схопили живою і відвезли в Газу, або вбили. Й коли на його порозі з’явилася група людей, Том усе зрозумів.

"Вони сказали: "Ми знайшли Емілі. Вона мертва", — розповів він.

Реакція батька змусила усіх плакати

Втім згодом реакція батька змусила всіх плакати. Він видихнув, коли дізнався, що донька загинула.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI — CNN (@CNN) October 12, 2023

Том найбільше боявся іншого

Як виявилося, смерть дитини була не найболіснішою для нього, Том молився, аби тільки дитина не потрапила у полон, для нього це було куди страшніше.

"Вона була мертва. Я знав, що вона була не одна, вона не була в секторі Гази, вона не була в темній кімнаті, заповненій величезною кількістю людей, які штовхають один одного. Якщо ви знаєте що-небудь, що роблять із людьми в Газі, Те, як там поводяться з людьми, у них немає ні їжі, ні води, вони в темних кімнатах і перебувають у жаху щохвилини кожного дня і так може тривати місяцями або навіть довгі роки. Так що смерть була благословенням… Абсолютним благословенням", — сказав він.

В Ізраїлі батько відчув полегшення, коли дізнався про смерть доньки Фото: скрин CNN

Люди хочуть повернутися в рідні домівки

Нині з батьком дівчинки працюють соцслужби та підтримують друзі. До Тома підходять друзі його дочки та обіймають. Вони вже все розуміють. Ті, хто вижив, готові повернутися до свого кібуцу незважаючи ні на що, лише чекають на дозвіл від військових.

Звірства ХАМАСу

Страшні звірства робили "хамасівці" і в сусідніх кібуцах. Світ облетіли історії, як бойовики страчують полонених. Не шкодують і немовлят, деяким малюкам відрізали голови, іншим теж шансу на життя не залишили. Усього таких дітей лише за офіційними даними, 40.

В іншому посленні своїм життям заради 10-місячних близнюків пожертвували батьки: поки не прийшла ізраїльська армія, вони самотужки вбили сімох терористів. Ці діти вже у безпеці з найближчими родичами, але батьків ніхто не поверне.

Лише за офіційними даними в Ізраїлі загинуло понад 1300 людей, ще понад 2300 осіб загинули в секторі Гази, це без урахування втрат серед бойовиків. Серед постраждалих є і біженці з України, нині відомо вже про 13 загиблих, ще сім зникли безвісти. Ізраїль обіцяє помститися і готується до сухопутної операції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИ БУДЕТЕ ПЛАКАТИ: в Ізраїлі батько відчув полегшення, коли дізнався про смерть доньки

Також на ТСН.ua можна прочитати аналітичний матеріал: Чому війна в Ізраїлі вигідна Росії та як у Кремлі цим можуть скористатися.

Читайте також: