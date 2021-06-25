В Ізраїлі через штам "Дельта" знову почали носити маски: людям не рекомендують літати за кордон

В Ізраїлі через штам "Дельта" знову почали носити маски: людям не рекомендують літати за кордон

В країні виявили 169 випадків зараження COVID-19 за добу.

В Ізраїлі з початку наступного тижня жителі знову повинні будуть носити маски в приміщеннях через зростання числа заражень штамом коронавірусу "Дельта".

Про це пише The Times of Israel.

В країні виявили 169 випадків зараження COVID-19.

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Людям не рекомендують літати за кордон, особливо з дітьми.

Незалежно від зробленого щеплення ізраїльтян закликають здавати ПЛР-тест, якщо їм відомо, що вони контактували із зараженою людиною.

Поки кордону залишаються відкритими. Закривати кордони також не планується.

Нагадаємо, що в Ізраїлі скасували зобов'язання носити захисні маски в громадських місцях.

Додамо, в Росії виявили понад 16 тисяч мутацій коронавірусу. Дослідники говорять, що "Дельтою" заразився кожен четвертий хворий COVID-19 росіянин.

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