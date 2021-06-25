В Ізраїлі через штам "Дельта" знову почали носити маски: людям не рекомендують літати за кордон

В країні виявили 169 випадків зараження COVID-19 за добу.
В Ізраїлі з початку наступного тижня жителі знову повинні будуть носити маски в приміщеннях через зростання числа заражень штамом коронавірусу "Дельта".
Про це пише The Times of Israel.
В країні виявили 169 випадків зараження COVID-19.
Людям не рекомендують літати за кордон, особливо з дітьми.
Незалежно від зробленого щеплення ізраїльтян закликають здавати ПЛР-тест, якщо їм відомо, що вони контактували із зараженою людиною.
Поки кордону залишаються відкритими. Закривати кордони також не планується.
Нагадаємо, що в Ізраїлі скасували зобов'язання носити захисні маски в громадських місцях.
Додамо, в Росії виявили понад 16 тисяч мутацій коронавірусу. Дослідники говорять, що "Дельтою" заразився кожен четвертий хворий COVID-19 росіянин.
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