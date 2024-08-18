В Ізраїлі черговий скандал навколо Нетаньягу: цього разу повʼязаний з родиною

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не відвідав бар-міцву свого внука Давида, сина його старшої дочки Ноа Рот від першого шлюбу, що стало причиною значного резонансу в соціальних мережах. Відсутність прем'єра на важливій родинній події, що відбулася в минулий четвер, викликала обурення серед громадськості.

Про це повідомило видання Walla.

До останнього моменту було неясно, чи приїде Нетаньяху на святкування. В кінцевому результаті стало відомо, що він не з'явився на заході, оскільки перебував на засіданні кабінету міністрів в Кир'єті в Тель-Авіві. Це рішення викликало велике обурення, оскільки раніше Нетаньяху часто підтримував свою родину на важливих подіях. Особливо це стало несподіванкою, враховуючи, що Дэвид Рот — другий з шести дітей Ноа Рот, і в минулому прем'єр неодноразово відвідував сімейні заходи.

Критика в Інтернеті стала інтенсивною, і користувачі соціальних мереж висловлюють своє незадоволення. Багато коментаторів вважають, що Нетаньяху міг би приділити більше уваги родині, ніж політичним справам. Відомо також, що деякі користувачі соцмереж звинувачують у цьому рішенні його дружину Сару Нетаньяху, припускаючи, що саме вона могла вплинути на вибір прем'єра.

Відсутність Нетаньяху на бар-міцві викликала широку дискусію та критичні коментарі, що свідчить про високий рівень суспільного інтересу до особистого життя політичних діячів.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю заявляв, що мета Ізраїля — звільнити всіх заручників, яких утримує ХАМАС, і перетворити Сектор Гази на безпечну територію для Ізраїля. Нетаньяху підкреслив, що війна продовжиться, поки не будуть досягнуті всі цілі.

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