В Ізраїлі до влади прийшов прем'єр-міністр, який обіцяв Україні зброю

Вперше в історії країни уряд Ізраїлю складатиметься лише з правих і релігійних партій.

У четвер, 3 листопада, виборча комісія оголосила перемогу ультраправого блоку Беньяміна Нетаньягу, який отримав більшість місць у парламенті Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel.

Партія, яку очолює Нетаньягу, отримала 32 місця в парламенті, а його союзники з ультрарелігійних партій та ультраправого альянсу — ще стільки ж. Загалом правий блок отримав 64 місця.

Блок центристів чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда отримав 51 місце і змушений буде поступитися владою.

Вперше в історії країни уряд Ізраїлю складатиметься лише з правих і релігійних партій. 73-річний Нетаньягу стане прем'єр-міністром втретє.

Після звинувачень у корупції Беньямін Нетаньягу втратив владу в червні 2021 року, після чого неоднорідну коаліцію об’єднав Яїр Лапід.

Нагадаємо, ізраїльський прем’єр Лапід в розмові з очільником МЗС України Дмитром Кулебою запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони, які потрібні для захисту від іранських дронів, не згадав.

Тим часом лідер ізраїльської опозиції Беньямін Нетаньягу в коментарях американським телеканалам припустив, що може допомогти озброїти Україну проти Росії, якщо його оберуть прем'єр-міністром. Зокрема, він сказав, що “розгляне це, коли прийде на посаду”.

Згадуючи про використання Росією безпілотників-смертників іранського виробництва проти України, Нетаньягу попередив, що вони також можуть нести загрозу Ізраїлю та країнам Заходу.

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