В Ізраїлі громадян закликають підготуватися до введення четвертої дози вакцини від COVID-19

В Ізраїлі громадян закликають підготуватися до введення четвертої дози вакцини від COVID-19

Зазначається, що четверта доза також може бути не останньою.

В Ізраїлі заговорили про четверту дозу ін'єкції вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Глава відділу по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі Салман Зарка закликав жителів країни підготуватися до введення четвертої дози вакцини від COVID-19.

"Вірус є і буде існувати, ми також повинні підготуватися до четвертої ін'єкції", - попередив професор.

Крім того, за його словами, четверта доза також може бути не останньою.

"Якщо подумати про це і про зменшення кількості вакцин і антитіл, здається, що кожні кілька місяців, може бути, один раз на рік, кожні п'ять або шість місяців, нам буде потрібно нова ін'єкція", - заявив він.

Нагадаємо:

В Ізраїлі стартувала бустерна вакцинація проти коронавірусу громадян віком від 30 років. Третє щеплення вакциною проти коронавірусу можуть отримати всі особи віком від 30 років, котрим другий укол зробили п’ять місяців тому. За даними Міністерства охорони здоров'я, більш як 2,5 мільйонів осіб вже отримали бустер-дозу.

громадян віком від 30 років. Третє щеплення вакциною проти коронавірусу можуть отримати всі особи віком від 30 років, котрим другий укол зробили п’ять місяців тому. За даними Міністерства охорони здоров'я, більш як 2,5 мільйонів осіб вже отримали бустер-дозу. Також від 18 серпня Ізраїль почав вимагати від усіх громадян старше трьох років довідку про COVID-вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус для відвідування ресторанів, кафе, музеїв, бібліотек, тренажерних залів і басейнів.

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