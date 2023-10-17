В Ізраїлі намагаються ідентифікувати сотні тіл загиблих внаслідок атаки ХАМАСу

Деякі жертви можуть ніколи не бути ідентифіковані через стан їхніх останків.

Сотні тіл ізраїльтян залишаються невпізнаними через 10 днів після нападу ХАМАС. В лікарнях на столах розкладені купа кісток - деякі з них обвуглені. Експерти намагаються ідентифікувати загиблих.

Про це пише The Guardian.

Більше тижня понад 350 тіл ймовірних цивільних жертв досі не ідентифіковані, сказав доктор Чен Кугель, директор ізраїльського національного інституту судової медицини. Є тіла, спалені до невпізнання, а також інші, які сильно розклалися, перш ніж їх знайшли.

Тисячі людей відчайдушно чекають звісток про близьких і останків, які вони можуть поховати, що особливо актуально, оскільки єврейська традиція вимагає швидкого поховання, а офіційний траур може розпочатися лише після похорону.

Кугель, виступаючи через дев’ять днів після нападів, побоюється, що швидкість, з якою вони зможуть давати відповіді сім’ям, може сповільнитися, коли вони дійдуть до найбільш пошкоджених тіл. Деякі жертви можуть ніколи не бути ідентифіковані.

“Ми виконали багато роботи за останні дев’ять днів… Зараз ми на піку, швидкість ідентифікації буде знижуватися, оскільки ми досягнемо важких випадків. Я боюся, що будуть деякі жертви, яких ми ніколи не знайдемо, і ми ніколи не зможемо ідентифікувати… Люди повинні бути до цього готові”, - сказав Чен Кугель.

Їх ретельно маркують, розтинають і беруть зразки для аналізу ДНК, а потім відправляють на зберігання, оскільки в маленькому центрі немає місця для такої кількості трупів.

Ізраїль має лише сім судово-медичних патологоанатомів, хоча невеликий штат Кугеля був підкріплений волонтерами, які вийшли на пенсію, з приватного сектору та з-за кордону.

Міхал Пер має справу з кістками жертв, охопленими сильними пожежами, обвугленими та розкладеними спекою до невпізнання. Його перше завдання до болю просте: намагаючись встановити, скільки людей було охоплено кожною пожежею.

“Я брав участь у п’яти-шести випадках спалених останків, і ми навіть не наблизилися до завершення. У найближчі дні і навіть тижні буде багато чого”, - підкреслив Міхал Пер.

КТ також може допомогти слідчим. Кугель показав журналістам зображення однієї спаленої та майже невизначеної купи кісток, зібраних із безпечної кімнати в одному кібуці, а потім скан цих останків.

На ньому було видно два хребти та два ряди ребер, одне менше за інше, які, за його словами, розповідали болісну історію їхньої смерті.

“Це доросла людина з дитиною. Вони сидять разом і обіймаються”, – сказав Кугель.

Сканування може дати підказки щодо причини смерті. Якщо металевих уламків немає, вони, ймовірно, загинули від пожеж. У згорілих будівлях були знайдені менш пошкоджені тіла, а сажа в трахеї показала, що жертви були живі під час пожежі й, ймовірно, померли від вдихання диму, сказав Кугель. Він хоче, щоб сім'ї знали, що жертви померли б від вдихання диму до того, як полум'я досягло їхніх тіл.

Коли судові антропологи закінчують, вони відправляють зразок кістки до лабораторії, де спеціалісти з ДНК старанно очищають їх, намагаючись отримати достатньо матеріалу, щоб отримати повний профіль, який можна порівняти з базами даних зниклих безвісти.

Нагадаємо, що Україна виступила з засудженням терористичних атак Ізраїлю з боку ХАМАСу.

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