В Ізраїлі назвали 5 країн, куди можуть виселити палестинців із Гази

Ізраїль / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що тривають переговори з кількома країнами щодо переселення палестинців через війну в Секторі Гази.

Як повідомив CNN високопоставлений ізраїльський чиновник, йдеться про Південний Судан, Сомаліленд, Ефіопію, Лівію та Індонезію.

За словами чиновника, в обмін на прийняття частини населення Гази, яке становить понад два мільйони осіб, країни очікують «значної фінансової та міжнародної компенсації».

У середу, 13 серпня, Південний Судан спростував повідомлення Associated Press про те, що він веде переговори щодо переселення палестинців, заявивши, що ці повідомлення є «безпідставними та не відображають офіційної позиції» країни.

Раніше цього року Сомаліленд також заявив, що таких переговорів не було.

А минулого тижня Індонезія заявила, що готова прийняти на лікування 2000 палестинців з Гази, але вони повернуться до Гази після одужання.

Як зазначає CNN, незрозуміло, наскільки плідними є ці переговори і чи є ймовірність їхнього завершення.

Нетаньягу ніколи не надавав детального бачення того, що станеться з Газою після війни, але неодноразово виступав за переселення переміщених палестинців в інші країни, особливо після того, як президент Дональд Трамп озвучив цю ідею на початку цього року.

Але навіть коли Трамп, здається, охолоджується до пропозиції, ізраїльські чиновники її підтримали.

В інтерв’ю, опублікованому у вівторок, Нетаньяху сказав, що тривають переговори з кількома країнами, не називаючи їх.

В інтерв’ю ізраїльській мережі i24 Нетаньяху заявив, що план переселення «не витісняє» палестинців з Сектора Гази, а натомість «дозволяє їм піти».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не заперечує проти плану прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо окупації центральної частини сектора Гази, включно з містом Газа.