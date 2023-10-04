Релігійний скандал: в Єрусалимі ортодоксальні євреї плювали в процесію християн (відео)

Ізраїльська поліція повідомила, що заарештувала п'ятьох людей, підозрюваних у плюванні в бік християнських паломників і церков в Єрусалимі

Про це пишуть CNN і АР.

За словами журналістів, пд час святкування Суккот — свята, яке знаменує осінній збір урожаю та пам’ять про блукання євреїв по пустелі під час Виходу — у Старому місті Єрусалиму ортодоксальні євреї плювали на християнських паломників.

Зокрема, до Мережі потрапило відео, на якому показано, як ультраортодоксальні євреї плюють на землю поряд із процесією іноземних вірян, які несуть дерев’яний хрест, виходячи з церкви Бичування (побудованої на місці, де імовірно, римські солдати бичували Ісуса Христа).

Четверо осіб заарештували за інциденти в середу, 4 жовтня, ще одного – за випадок на початку тижня. Один із підозоюваних – неповнолітній.

Одного з порушників затримали за напад, адже він плюнув безпосердньо у людину. Інші – просто плювали на землю перед групою християн, тому вони підпадають під статтю хуліганства.

Отець Маттео, священик у Старому місті , розповів CNN, що біля його монастиря вздовж Віа Долороза (Дорога скорботи), шляху, яким, як вважають християни, Ісус йшов до свого розп’яття, траплялося по 10 таких випадків на день.

Як пише Reuters, поліція надалі використовуватиме камери відеоспостереження, патрулювання та інтернет-моніторинг для боротьби з цим явищем, а також почне накладати спеціальні "адміністративні штрафи".

Реакція ізраїльської влади

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив із рішучим засудженням таких дій своїх співвітчизників, передає Сursorinfo.

"Ізраїль повністю відданий захищати священне право поклоніння та паломництва до святих місць усіх конфесій. Наша політика – нульова терпимість до тих, хто нападе на вірян", – сказав він.

Міністр закордонних справ Елі Коен виступив із такою ж суворою заявою: "Я засуджую потворний акт обплювання християн і заподіяння шкоди будь-якій людині через її релігію чи переконання. Це явище не відбиває цінності юдаїзму".

Головний рабин ашкеназі Девід Лау засудив інцидент, наголосивши, що "така неприйнятна поведінка жодним чином не повинна бути пов'язана з єврейським релігійним законом".

Низка провідних рабинів релігійного сіонізму опублікували спільну заяву, в якій також засудили плювки та напади на християн у Єрусалимі.

Натомість міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір, який керує поліцією країни, заявив, що "плювання на християн не є кримінальною справою" і винуватці не заслуговують на ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль вирішив підтримати російську пропаганду у кіно.

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