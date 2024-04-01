В Ізраїлі почалися масові протести: люди організували наметове містечко і вимагають відставки уряду – відео

В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести з вимогою відставки уряду. Так, ввечері у неділю, 31 березня, тисячі демонстрантів вийшли на вулиці біля Кнесету (парламенту - ред.) в Єрусалимі. Протестувальники організували біля парламенту наметове містечко і вимагають проведення дострокових виборів.

Про це пише The Times of Israel.

Організатори протесту закликали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його уряд піти у відставку, провести дострокові вибори в Ізраїлі, а лідерів країни – погодитися на угоду про звільнення всіх 130 заручників, що утримуються в Газі від моменту атаки ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.

Мітинг біля Кнесету був організований коаліцією антиурядових протестних рухів, зокрема "Сили Каплана" і "Брати по зброї".

Зазначається, що цей мітинг став найбільшою акцією протесту, проведеною з 7 жовтня, коли через війну припинилися багатомісячні демонстрації проти уряду та його спроб реформувати судову систему.

За даними організаторів, в акції взяли участь понад 100 000 людей, ЗМІ повідомляли про десятки тисяч людей.

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру до того, що Беньямін Нетаньяху все ще перебуває при владі, і що в країні все ще не відбулися вибори.

"Неймовірно, що цю країну, яка була настільки успішною... веде [цим] шляхом одна людина та її поплічники", - сказав один з демонстрантів.

"Нам потрібні вибори. Уряд не має довіри громадськості. І [тепер] вони хочуть прийняти закон, який дозволить кожному п’ятому уникати служби в армії", – сказав інший учасник, маючи на увазі потенційний закон про звільнення від служби в армії для ультраортодоксальної спільноти.

Після того, як основна частина протесту вщухла, деякі учасники рушили блокувати сусіднє шосе Бегін, в тому числі розпалили кілька багать на дорозі. Їх звідти видворили співробітники поліції. Інші протестувальники вступили в сутичку з поліцією при спробі заблокувати в'їзд до Єрусалиму поруч з мостом Аккордс. Щонайменше один протестувальник був заарештований, повідомила поліція.

Під час сутичок поліція застосувала проти протестувальників воду зі смердючим запахом, повідомляють ЗМІ.

З настанням ночі в неділю протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесету, щоб переночувати на місці подій.

У понеділок, 1 квітня, заплановані заходи за участю колишнього очільника ЦАХАЛу і ексміністра оборони Моше Яалона та активістки лейбористського руху Яя Фінк, а також вечірній мітинг із виступом колишнього депутата Кнесету і колишнього заступника голови ЦАХАЛу Яіра Голана та членів сімей загиблих 7 жовтня і онука одного із заручників, а також Мерав Свірскі, чиї батьки були вбиті 7 жовтня, а брат Ітай Свірскі був узятий у заручники та вбитий у Газі.

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У вівторок на мітингу, зокрема, виступить колишній прем'єр-міністр Ехуд Барак.

Звертаючись до демонстрантів у неділю, лідер опозиції Яір Лапід заявив, що все, що має значення для Нетаньягу – це залишитися на посаді. Він звинуватив прем'єр-міністра в тому, що він більше зосереджується на тому, щоб "зробити своїх партнерів по коаліції щасливими, ніж на допомозі громадянам, які постраждали від війни".

"Цього тижня вони вивели Кнесет на перерву в розпал війни. Резервісти не отримують перерви. Заручники не отримують перерви. Це їх не цікавить. Кожен, хто сьогодні сидить у цьому уряді, на них лежить відповідальність. Кожен міністр, який не йде у відставку, кожен член Кнесету, який не голосує проти уряду, хто не допомагає нам відправити їх додому, це залежить від них. Ця пляма залишиться на них на все життя", - сказав Лапід.

У відповідь натовп кричав: "Вибори зараз! Вибори зараз!"

Минулого тижня комітет Кнесету проголосував за схвалення шеститижневої перерви у роботі від 7 квітня до 19 травня.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу мали прооперувати ввечері 31 березня.

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