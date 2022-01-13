В Ізраїлі почнуть вакцинувати проти COVID-19 немовлят: коли і за якою схемою

"Омікрон" більш заразний серед дітей.
В Ізраїлі від квітня планують почати вакцинувати проти коронавірусу немовлят від шести місяців. Наразі проводять відповідні випробування.
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Зараз в Ізраїлі вакцини доступні для всіх віком від п'яти років. Я вважаю, що до квітня вакцинацію буде розширено на будь-який вік від шести місяців", - сказав директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ашер Шалмон.
Епідеміолог, радник уряду з коронавірусу професор Надав Давидович зазначив, що батьки не повинні втрачати пильності і хоч діти часто хворіють менше, аніж дорослі, але вони можуть мати PIMS (дитячий запальний мультисистемний синдром, внаслідок COVID-19) і тривалий перебіг хвороби.
Він також додав, що "Омікрон" значно заразніший серед дітей, особливо в порівнянні з первинною формою вірусу. Тому Ізраїль у майбутньому планує внести вакцинацію від коронавірусу до графіка вакцинації для дітей.
Наразі у Pfizer проводять клінічні випробування, щоб знизити вік, дозволений для застосування вакцини, з п'яти років до шести місяців. Минулого місяця спеціалісти заявили про "сприятливий профіль безпеки", яку продемонструвала вакцина під час випробувань на дітях зазначеного віку.
Pfizer, зокрема, випробовує схему введення трьох міні доз для дітей віком до 5 років, після того, як з'ясувалося, що введення двох звичайних доз викликає сильну реакцію в дітей до двох років.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, в Ізраїлі 12 січня повідомили про 43 815 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від 29 вересня 2020 року.