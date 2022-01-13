В Ізраїлі почнуть вакцинувати проти COVID-19 немовлят: коли і за якою схемою

В Ізраїлі почнуть вакцинувати проти COVID-19 немовлят: коли і за якою схемою

"Омікрон" більш заразний серед дітей.

В Ізраїлі від квітня планують почати вакцинувати проти коронавірусу немовлят від шести місяців. Наразі проводять відповідні випробування.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Зараз в Ізраїлі вакцини доступні для всіх віком від п'яти років. Я вважаю, що до квітня вакцинацію буде розширено на будь-який вік від шести місяців", - сказав директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ашер Шалмон.

Епідеміолог, радник уряду з коронавірусу професор Надав Давидович зазначив, що батьки не повинні втрачати пильності і хоч діти часто хворіють менше, аніж дорослі, але вони можуть мати PIMS (дитячий запальний мультисистемний синдром, внаслідок COVID-19) і тривалий перебіг хвороби.

Він також додав, що "Омікрон" значно заразніший серед дітей, особливо в порівнянні з первинною формою вірусу. Тому Ізраїль у майбутньому планує внести вакцинацію від коронавірусу до графіка вакцинації для дітей.

Наразі у Pfizer проводять клінічні випробування, щоб знизити вік, дозволений для застосування вакцини, з п'яти років до шести місяців. Минулого місяця спеціалісти заявили про "сприятливий профіль безпеки", яку продемонструвала вакцина під час випробувань на дітях зазначеного віку.

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Pfizer, зокрема, випробовує схему введення трьох міні доз для дітей віком до 5 років, після того, як з'ясувалося, що введення двох звичайних доз викликає сильну реакцію в дітей до двох років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Ізраїлі 12 січня повідомили про 43 815 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від 29 вересня 2020 року.