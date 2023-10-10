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В Ізраїлі подружжя вступило в бій з ХАМАС, щоби врятувати своїх немовлят (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Ізраїлі подружжя вступило в бій з ХАМАС, щоби врятувати своїх немовлят (фото)

Ізраїльське подружжя Адар та Ітай Бердичівські / Фото: Facebook-сторінка Олега Вишнякова

Подружжя сховало дітей у сховищі, а саме чекало на терористів у будинку, аби відвернути їхню увагу.

В Ізраїлі в кібуці Кфар Аза подружжя ліквідувало сімох бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх 10-місячних немовлят. Чоловік і дружина загинули.

Про це консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков повідомив у Мережі.

Ізраїльське подружжя – Адар та Ітай Бердичівські – були офіцерами та мали вдома зброю.

"Вони сховали своїх 10-місячних близнюків у мамаді (бомбосховище), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у будинку", – вказано у повідомленні.

На жаль, Адар та Ітай загинули, однак на порозі їхнього будинку лежали трупи сімох бойовиків.

Діти загиблого подружжя 13 годин провели у бомбосховищі наодинці, допоки не були знайдені дядьком та дідусем.

"Вони весь цей час билися з терористами, врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких. Світла пам'ять", – резюмував Вишняков.

Нагадаємо, станом на вечір 9 жовтня було відомо про 900 загиблих внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль. Ще 2500 людей зазнали поранень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Смотрите, это как в Украине!” Израиль никогда не видел такой жестокости на своей земле

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Дата публікації
Перегляди
5002
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