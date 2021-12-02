В Ізраїлі припиняють відстежувати нові випадки інфікування штамом "Омікрон": у чому причина

В Ізраїлі припиняють відстежувати нові випадки інфікування штамом "Омікрон": у чому причина

Поки в уряді не розглядають відновлення повноважень служби, яка відстежує нові випадки зараженння "Омікроном".

В Ізраїлі припиняє повноваження Загальна служба безпеки (ШАБАК), яка відстежує нові виявлення заражених штамом "Омікрон". Робота служби безпеки зупиняється опівночі 3 грудня.

Про це пов ідомляє видання Newsru.

Як пише видання, очільник уряду Нафталі Беннет після консультацій з міністром охорони здоров'я та спеціалістами МОЗ ухвалили рішення поки не продовжувати термін повноважень ШАБАКа. Питання про відновлення роботи ШАБАКа буде винесено на порядок денний, але лише за умови, якщо цього цього вимагатиме ситуація із захворюваністю в країні.

Нагадаємо, з метою протидії поширенню нового штаму COVID-19 від 29 листопада Ізраїль закрив кордони іноземним громадянам. Детальніше з правилами в'їзду іноземців можна ознайомитися на сайті уряду Ізраїлю.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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