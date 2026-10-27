Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В Ізраїлі оприлюднили перші екзитполи парламентських виборів. Блок чинного прем’єра Беньяміна Нетаньягу за даними екзитполів не здобуває необхідної більшості у 61 мандат, що загрожує складними й тривалими переговорами про формування нового уряду Ізраїлю.

Про це пише Clash Report та The Times of Israel.

Реклама

Вибори в Ізраїлі: які результати екзитполів для Нетаньяху

Більшість провідних телеканалів (Kan 11, Channel 12 та Channel 13) оцінюють результат блоку Нетаньягу у 50 місць, опозиції дають 52–53 мандати, а арабським партіям — від 17 до 18.

Реклама

За даними Kan 11, ключові партії здобувають таку кількість крісел у Кнесеті:

«Лікуд» (Беньямін Нетаньягу) — 25 місць;

«Яшар» (Гаді Айзенкот, очолює опозиційний блок) — 21 місце;

«Бі-Яхад» (колишній прем’єр Нафталі Беннет) — 14 місць.

Винятками серед опитувань є лояльний до прем’єра «Канал 14», який дає блоку Нетаньягу 60 мандатів проти 43 у опозиції, та телеканал i24NEWS із частковим прогнозом 55 проти 49.

Якщо офіційні результати голосування збігатимуться з даними екзитполів, опозиційні сили зможуть сформувати більшість лише у разі альянсу з арабськими партіями.

Вибори в Ізраїлі — що відомо

27 жовтня в Ізраїлі проходять парламентські вибори — перші після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та початку війни в секторі Газа. За їхніми результатами сформують Кнесет — парламент країни, до якого входять 120 депутатів.

Реклама

За перші три години проголосували 16,7% виборців — це максимум із 1981 року. Щоб обрати прем’єра та створити уряд, коаліції необхідно зібрати мінімум 61 мандат.

Головна боротьба точиться між прем’єром Беньяміном Нетаньягу та лідером опозиції, ексголовою Генштабу Гаді Айзенкотом. Опитування показують, що жоден із них поки не має більшості, тому без домовленостей про коаліцію країні загрожують повторні вибори.

Серед головних питань кампанії — вимоги провести державне розслідування провалів системи безпеки під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та терміни ліквідації структур угруповання в Газі. Водночас суттєвий вплив на підсумки голосування може мати висока явка арабських виборців, чиї партії здатні підтримати опозицію, аби усунути Нетаньягу від влади.

Новини партнерів

Новини партнерів